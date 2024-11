Maior reforço da história, uruguaio do Bahia jogará em casa contra o Brasil

Maior reforço da história do Bahia, Luciano Rodríguez jogará em "casa" pelo Uruguai contra o Brasil nesta terça-feira (19), na Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

Luciano Rodríguez ainda não deslanchou no Bahia, mas foi um exemplo da força do Grupo City no mercado da bola.

A SAF do Bahia desembolsou R$ 65 milhões para tirar "Lucho" Rodríguez do Liverpool de Montevidéu.