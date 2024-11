Casagrande: Ramón Díaz merece fazer um trabalho desde o início

O técnico Ramón Díaz merece seguir seu trabalho no Corinthians em 2025, opinou Casagrande no UOL News, nesta terça (19).

O comentarista ressaltou que o treinador argentino fez trabalhos consistentes no Brasil, com Vasco e Corinthians, sempre assumindo no meio da temporada. Casão argumentou que Ramón merece uma chance de iniciar seu projeto.