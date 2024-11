Seleção longe do povo? Memphis na quebrada pode ser exemplo, diz Milly

O Memphis Depay está nas escadarias da quebrada fazendo tranças no cabelo. Para defender nossa cultura não precisa defender patrioticamente, não é esse nacionalismo, é entender o que é bom na nossa cultura.

Milly Lacombe

Santos: Se não deu liga na Série B, não vai dar liga na Série A, diz Milly

Apesar do título da Série B, o time do Santos não convenceu no torneio, opinou Milly Lacombe.

O Santos não montou um time ruim, mas não conseguiu fazer uma Série B decente. E a torcida está intrigada. Se não deu liga na Série B, não é um time que vai dar liga na Série A.

Gabigol é um pacote complexo e caro para quem for contratar, diz Alicia

O clube que negociar com Gabigol - de saída do Flamengo - terá que lidar com uma figura complexa, opinou Alicia Klein