Ranking UOL: Atlético-MG soma tropeços e perde posição para o Fortaleza

O Atlético-MG vive má fase nas últimas semanas e isso se reflete no Ranking UOL 2024.

As derrotas na final da Copa do Brasil e os tropeços no Brasileirão fizeram com que o time mineiro perdesse uma posição, para o Fortaleza, no levantamento que envolve a temporada.

É um momento no qual os times voltaram temporariamente a ter o mesmo número de jogos no Brasileirão.