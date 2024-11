Por que CBF rejeitou reformulação da Série D e criação da Série E

Em relação à Série D, o presidente da CBF alegou que "o atual modo de disputa é não apenas o melhor, mas especialmente o possível, sob o aspecto financeiro".

A CBF, ao menos no papel, deixou aberta a possibilidade de discutir o modelo no futuro, "caso sejam apresentados razões e fundamentos que justifiquem a modificação".

Ednaldo citou no ofício ainda que os recursos para essas competições são fruto de contratos de direitos de transmissão e patrocínios. Assim, o dirigente concluiu: