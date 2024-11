O dia que Lucas Moura convidou para uma 'pizzada' e comeu arroz com frango

Durante seu período como jogador do Tottenham, Lucas Moura abria as portas da sua residência para receber os companheiros de time para noites da pizza. No entanto, apesar do convite ser para a 'pizzada', o atual camisa 7 do São Paulo não seguia o prato principal: ele comia arroz integral com frango.

O UOL ouviu a história de pessoas próximas ao jogador. Especificamente em uma dessas noites, Lucas recebeu dentre outros atletas o atacante brasileiro Carlos Vinícius, recém-chegado ao clube. Estranhando a atitude de Lucas, o jogador quis saber a motivação daquilo e descobriu que o atleta era tão dedicado que nem mesmo nos momentos de folga saía de sua dieta, coordenada pelo nutrólogo doutor Eduardo Rauen.

"Até de férias ele se cuida, ele tem um fisioterapeuta pessoal também, o Taio. Esse profissionalismo e dedicação que ele tem, poucos têm. Lucas é uma exceção, um dos caras mais profissionais com quem já trabalhei", disse Rauen ao UOL.