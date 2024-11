Juca: Carille não é Guardiola, mas recebeu um time medíocre do Santos

Fábio Carille não é um técnico de primeira linha, mas recebeu um "time medíocre" do Santos e liderou o clube de volta à Série A, avaliou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Para Juca, as críticas da torcida do Peixe são exageradas, e Carille cumpriu com sua obrigação na Vila Belmiro.