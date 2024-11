RMP: Gabriel tem que deixar o Flamengo, mas Marcos Braz tinha que ir antes

Antes do adeus de Gabigol no fim de 2024, o Flamengo deveria providenciar a saída do vice-presidente de futebol Marcos Braz, opinou Renato Maurício Prado na Live do Clube, nesta segunda (18).

Na opinião de RMP, a má condução do fim da passagem do atacante pelo Flamengo é mais um erro de Braz.