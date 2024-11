Croácia aproveita ausência de CR7, reage contra mistão de Portugal e avança

A Croácia saiu atrás diante de um Portugal sem Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e companhia, mas conseguiu o empate em casa já no 2° tempo e, com o 1 a 1, se garantiu nas quartas de final da Liga das Nações sem qualquer combinação de resultados.

O resultado deixou os comandados de Zlatko Dalic com 8 pontos e na vice-liderança do Grupo 1, à frente de Polônia e Escócia.

Apesar do tropeço, os portugueses também jogarão as quartas de final. O elenco de Roberto Martínez já estava classificado antecipadamente e, mesmo com o empate, encerrou a chave no topo da classificação, com 14 pontos.