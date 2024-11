Arquibancada cai durante comemoração de gol e suspende jogo na Espanha

A partida entre CE Europa e Sant Andreu, pela quarta divisão espanhola, foi suspensa após a arquibancada do estádio Nou Sardenya — casa do CE Europa — ceder durante a comemoração de um gol. Um torcedor se feriu.

O que aconteceu

A arquibancada localizada atrás do gol do CE Europa caiu no momento que os torcedores celebravam o quinto gol do Sant Andreu. A partida, válida pela décima rodada, estava no segundo tempo, com o placar em 5 a 3 para o time visitante.

Os adeptos do Sant Andreu caíram no gramado e apenas um se feriu. Cerca de 800 torcedores do time visitante estavam no estádio.