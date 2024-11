Final entre Vasco e Flamengo no sub-17 termina em confusão e 4 expulsos

O jogo de ida da final do Campeonato Carioca sub-17 entre Vasco e Flamengo, neste sábado (17), terminou em confusão e quatro jogadores expulsos no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ). O placar final foi 1 a 1.

O que aconteceu

A briga aconteceu logo após o gol de empate do Flamengo, aos 36 do segundo tempo. Segundo a transmissão da Vasco TV, o motivo foi que atletas rubro-negros teriam chutado a bandeirinha do Vasco de escanteio. Os vascaínos, inclusive, alegam que a mesma atitude já havia sido feita na Copa Rio. A suposta cena deste sábado, porém, não foi filmada.

Após empurra-empurra e agressões de ambos os lados, o árbitro expulsou quatro jogadores: Juninho e Bruno André, pelo Vasco; e Wanderson e Lucas Vieira, pelo Flamengo.