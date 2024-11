Corinthians mira manutenção do elenco e idas pontuais ao mercado em 2025

Pegamos um clube com estrutura financeira complicada, sem elenco formado. Sabia que teríamos dificuldades Tivemos uma primeira janela que não foi boa, mas serviu de lição. Tivemos uma [segunda] janela assertiva.

O Corinthians avança no trâmite para a compra de Hugo Souza. O goleiro está emprestado pelo Flamengo e a diretoria trabalha para concluir o trâmite antes do prazo final, que é 30 deste mês. Hugo chegou ao Parque São Jorge no meio do ano e se tornou um dos destaques da arrancada do time no Brasileiro.

O Timão também tem no radar segurar Yuri Alberto. Em boa fase — com 10 gols no Brasileiro —, o atacante despertou o interesse de clubes do exterior, mas, no momento, a cúpula corintiana não demonstra intenção em uma negociação. O contrato vai até o fim de 2027.

Não tem nada de Yuri Alberto. Estamos focados nesta reta final para que possamos sair de vez da zona de rebaixamento, e possamos brigar por vaga na Sul-Americana e, quem sabe, na Libertadores.

Garro já teve o contrato renovado. O argentino, que também vem se destacando, tinha vínculo até 2027 e, em agosto, o prazo foi estendido até o fim de 2028.

O futuro do técnico Ramón Díaz, porém, ainda é uma incógnita. A atual comissão tem vínculo até o fim do ano que vem, mas a cúpula vai avaliar a permanência após o fim da temporada.