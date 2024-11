São Paulo fica por detalhes para renovar com joia monitorada pelo Bayern

A expectativa é que Henrique assine sua renovação antes do final da temporada. O último jogo do Brasileirão será no dia 7 de dezembro.

Henrique tem 17 anos e é uma das maiores promessas de Cotia. O jogador é monitorado pelo Bayern de Munique (ALE).

Seu contrato atual vai até o final de 2025 e havia pressa de ambos os lados para fecharem um novo vínculo antes do final do ano, evitando o aumento do assédio europeu.