Jogador tira gol de companheiro, e time leva virada no fim na Série B

O lateral Rhuan fez as vezes de zagueiro, mas do time adversário, e acabou tirando o gol de seu colega de equipe em Vila Nova x Ituano, pela 37ª rodada da Série B.

O que aconteceu

Sem querer, o jogador impediu que Alesson marcasse pela segunda vez no duelo com o gol escancarado. O camisa 11 recebeu cruzamento na área e, sem goleiro, apenas desviou. Era só correr para o abraço, mas algo inusitado ocorreu no meio do caminho.

A bola bateu na panturrilha de Rhuan depois do chute e saiu. O lance ocorreu aos 26 minutos do primeiro tempo. Pouco antes, Alesson havia marcado o primeiro do time da casa.