Jaqueline, do Corinthians, se envolve em acidente em São Paulo

Foi solicitado exame pericial ao IML, que apontou negativo para álcool no sangue. Os veículos envolvidos foram periciados e liberados. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e fuga do local no 30º DP Tatuapé.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Ela foi levada ao Hospital do Tatuapé.

O que diz o Corinthians