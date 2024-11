André pede proteção a Vini Jr: 'Se colocar um pouco no lugar dele'

"Essa convocação está sendo muito especial para mim. Quando eu vim do aeroporto, passando por trás de onde morava, numa quadra de barro que eu jogava. Passa um filme na cabeça saber que fiz a escolha certa, que saí de casa com 10 anos atrás de um sonho e hoje tenho a certeza que deu certo. É muito gratificante. Para fechar tudo com chave de ouro é o time jogar bem, vencermos, o Brasil estar sendo sempre destaque. Não só ganhar, mas ganhar e convencer. Todos focados nisso, empenhados, e com certeza no final vai dar certo".

Adaptação ao Wolverhampton e oscilação

"Estou ainda em fase de adaptação lá, um futebol muito diferente. Cheguei sendo o melhor jogador do mês, fui para a seleção, fiquei dois jogos fora. Sempre tive cabeça muito forte, desde a base, e isso não é problema para mim. Em questão de pouco tempo tudo vai ocorrer como ocorreu no primeiro mês. É um país que eu não falo a língua, tem essa situação ainda. Estamos nos recuperando agora, três jogos sem perder, e isso é importante. No geral estou me adaptando bem, minha família se mudou, e é questão de processo, passo a passo, que as coisas vão se alinhar. Eu carrego a seleção brasileira dentro de mim, independe de estar aqui ou fora. Quem estiver aqui vai dar conta do recado. Olhem quantos têm no Brasil e estou entre os 23. É carregar a seleção dentro da gente e quem vier precisa estar preparado".

Invencibilidade em Salvador

"Importante ter esses números aqui, mas é uma partida completamente diferente. A equipe do Uruguai se defende muito bem, o jogo é de muito contato. Nos dois últimos jogos contra eles não tivemos bons números, mas melhoramos, estamos fazendo bons jogos e que os números na Bahia continuem a nosso favor".

Novo momento de pressão - jogo contra o Uruguai é diferente?