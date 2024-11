Athletico vence Atlético-MG com golaço de Cuello e respira fora do Z4

Como foi o jogo

O Athletico aproveitou os espaços concedidos pelo Atlético-MG e abriu o placar na primeira etapa. Os primeiros 45 minutos tiveram poucas chances pelo lado visitante, que pouco chegou ao ataque, apesar de maior posse de bola. O Furacão conseguiu finalizações partindo de roubadas de bola e contra-ataques, forma como saiu o gol de Cuello.

Segundo tempo teve novamente poucas chances criadas e o Athletico manteve o placar. Novamente com mais posse de bola, o Galo não conseguiu criar oportunidades de empatar o jogo e o Furacão segurou a vitória por 1 a 0. O zagueiro Thiago Heleno ficou perto de ampliar, mas Everson evitou. Ao todo, o placar de finalizações a gol ficou em 5 a 3 para os donos da casa.

Gols e destaques

Julimar arrancou, finalizou e precisou sair de jogo. O atacante do Furacão conseguiu belo contra-ataque em velocidade e chutou muito próximo do gol de Everson. O atleta acabou sentindo o joelho e foi substituído por João Cruz.

Cuello abriu o placar com um golaço! O camisa 28 do Athletico caminhou sozinho pela área central do campo e chutou colocado de fora da área, sem chance para a defesa do goleiro do Galo, aos 28 minutos da primeira etapa.