'Vini Jr. sente a pressão na seleção brasileira', diz Arnaldo Ribeiro

Vini Jr. não consegue repetir as atuações do Real Madrid na seleção brasileira porque está sentindo o peso de ser "o protagonista", analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

A execução do pênalti é a distinção do Vinícius do Real para o da seleção. No Real, ele bate pênalti. Ele tira a bola da mão do Mbappé e bate pênalti — ele é o batedor do Real com índice de acerto muito grande. Na seleção, ele sentiu na hora de bater o pênalti.