'Vini Jr. não precisa ser Neymar', afirma Julio Gomes

O colunista avaliou que Vini Jr. jogava bem até perder o pênalti que ele mesmo sofreu no empate do Brasil com a Venezuela.

O Vinícius para mim fez um bom jogo. Um jogo parecido com o Vinícius do Real Madrid.

Buscando a bola, buscando o roubo de bola no campo de ataque, buscando o contra-ataque, mas ele perde o pênalti que não deveria ter batido porque ele fica querendo um protagonismo que não precisa ter. Julio Gomes

