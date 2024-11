Perto de virar SAF, Portuguesa quer voltar à Série A em 5 anos: 'Nova era'

Mais de 100 conselheiros aprovaram por aclamação o projeto no Conselho Deliberativo. Do lado de fora do clube, cerca de 350 torcedores, incluindo membros da torcida organizada Leões da Fabulosa, aguardavam ansiosos e comemoraram.

Técnicos e reforços chegando para 2025 agitado

A Portuguesa disputará a Série A1 do Campeonato Paulista em 2025, além da Série D e tem uma boa chance de também estar na Copa do Brasil. Agora, corre para montar um time competitivo.

A Portuguesa foi fundada no dia 14 de agosto de 1920 e está sendo refundada agora no dia 14 de novembro de 2024. Os próximos passos são montados no tempo. Essa é uma grande agonia da nossa diretoria, dos investidores que estão chegando. E, obviamente, a Portuguesa vai ter que fazer um bom papel no Campeonato Paulista. Não pode pensar em hipótese alguma em lutar contra o rebaixamento. Os próximos passos são montar um time a toque de caixa Antonio Carlos Castanheira

Castanheira também disse que um novo treinador já está contratado, sem citar o nome, e que reforços estão chegando.

"Já tem treinador, foram feitas entrevistas com alguns treinadores, o que eu posso adiantar é que é um treinador que passou pelo futebol paulista, que conhece, é um treinador que tem todo um perfil de futebol moderno, competitivo. A Portuguesa vai ter um ano cheio: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro D, Copa do Brasil, e o elenco, inclusive, tem que estar sendo estruturado agora. Então, o que eu posso falar para o torcedor da Portuguesa é que ninguém estava dormindo e seis jogadores já estão indicados para iniciar na Portuguesa na pré-temporada", declarou.