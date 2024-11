Corinthians vence Palmeiras e fica a empate do título no Paulistão feminino

A escolha do local ocorreu após a PM comunicar a Federação Paulista de Futebol (FPF) que, devido ao risco de confronto entre torcidas organizadas, a finalíssima do estadual não poderia ser realizada na capital paulista, uma vez que, também no dia 20, às 11h, será disputado o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, pelo Brasileirão masculino, na Neo Química Arena.

Foi o quinto encontro entre as equipes em 2024, e a terceira vitória do Timão. O Alvinegro já havia vencido no jogo de ida da semifinal do Brasileirão (3 a 1) e na fase de classificação do campeonato nacional (1 a 0), enquanto o Palmeiras triunfou no dérbi da primeira fase do Paulistão (2 a 1) e no jogo de volta da semi do Brasileiro.

Como foi o jogo

O Palmeiras tentou adiantar a marcação para pressionar a saída de bola do Corinthians, mas a tática não funcionou. As Brabas souberem sair da pressão e enfileiraram chances de gol ao longo da etapa inicial. Aos 7min, o Timão abriu o placar com lindo gol de Gabi Zanotti, e poderia ter ampliado —ainda carimbou a trave e teve um gol anulado.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Palmeiras saindo para buscar o resultado e construindo as melhores chances do jogo. Os minutos finais foram de tensão, com o Verdão pressionando as Brabas pelo empate. Diante das oportunidades de gol, o 1 a 0 ficou pouco para o que foi a partida.

Gols e lances importantes

1 x 0 (Corinthians). Após cruzamento da direita, a bola sobra do outro lado para Millene, que encontra Gabi Zanotti no meio da área. Com categoria, a camisa 10 domina de direita e finaliza de esquerda no canto direito de Kate Tapia, aos 7min de jogo.