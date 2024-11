Série B: dupla paulista está perto do acesso, e quinteto luta contra o Z4

Ceará e Sport vêm logo atrás na briga pelo acesso. O Vozão venceu o Botafogo-SP por 4 a 1 e passou o Leão na tabela, entrando no G4 — a equipe pernambucana ficou no 1 a 1 com a Chapecoense.

Classificação e jogos Série B

Goiás, Vila Nova, Operário e América-MG ainda estão na briga, mas veem o sonho mais distante.

Chance de acesso

Santos: 100%

Mirassol: 92,4%

Novorizontino: 88,8%

Ceará: 59,3%

Sport: 52%

Goiás: 3,4%

Vila Nova: 3,3%

Operário: 0,71%

América-MG: 0,02%

E o rebaixamento?

A 36ª rodada decretou os rebaixamentos de Brusque e Guarani. Os catarinenses perderam para o Paysandu por 1 a 0, e os paulistas não saíram do 0 a 0 contra o Amazonas.