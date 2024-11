Raphinha elogia Venezuela após empate do Brasil: 'Ponto importante'

Raphinha valorizou o empate do Brasil em 1 a 1 com a Venezuela nesta quinta-feira (14), em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O que aconteceu

Autor do gol, Raphinha se disse triste, mas também valorizou o empate fora de casa. Ele ressaltou a dificuldade de enfrentar a Venezuela na sua casa.

O Brasil saiu na frente e teve chances para ampliar no primeiro tempo. Na etapa final, o desempenho caiu.