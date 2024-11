Hernan: Bahia prepara oferta de R$ 42 milhões por Rodrigo Nestor

Herói do título da Copa do Brasil no ano passado, Nestor perdeu espaço no São Paulo com Luís Zubeldía e agrada Rogério Ceni, atual treinador do Bahia e com quem trabalhou no Tricolor.

Essa negociação pode acontecer e tem tudo para acontecer. O destino provável do Nestor é o Bahia. André Hernan

Gabigol no Santos ou Cruzeiro? 'Time do México também quer', diz Hernan

Na mira de Santos e Cruzeiro, Gabigol também interessa a um clube do México e recebeu sondagens do futebol árabe, revelou André Hernan.

O Gabigol vai ouvir todas as propostas que aparecerem, como está ouvindo o Santos, como ouviu o Cruzeiro. E pode surgir algo do futebol árabe. Existem dois clubes que já estão sondando.