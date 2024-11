'Fui resiliente': ex-São Paulo superou críticas e ganhou confiança de Ceni

Diego Costa viveu altos e baixos com a camisa tricolor. Foi dos elogios a alvo de críticas por parte da torcida, mas nada disso o abalou. Deixou o clube em julho, pela porta da frente, e apenas guarda boas lembranças.

"A gente sabe que se tratando de São Paulo, ainda mais para um moleque que vem da base do clube, cheguei a ganhar, a perder, então são momentos normais e a pressão ela vem, assim como os aplausos no momento certo também. Temos que saber lidar com os dois. Fui resiliente, eu sabia muito bem lidar com aquela atmosfera, cresci ali dentro, lembro que quando cheguei ao São Paulo a gente precisava muito ganhar e conseguimos trazer esse Paulista e depois a inédita Copa do Brasil e a Supercopa. Guardo muitas boas lembranças, fui feliz lá e são momentos que vou guardar para o resto da vida."

Diego tinha apenas 23 anos em 2022 quando recebeu a braçadeira de capitão da equipe de Rogério Ceni. O defensor conquistou o técnico no dia a dia, que viu no "Made in Cotia" um perfil de líder. O zagueiro, por sua vez, não esconde a admiração por ter sido treinado por seu ídolo no futebol.

"Eu lembro que quando o Rogério chegou, eu comecei a jogar nas primeiras partidas. Fui conquistando no dia a dia, com trabalho, seriedade, humildade, e a gente tinha uma relação muito boa porque ele sabia que podia confiar porque eu estava ali todos os dias dando o meu melhor. Acho que tudo que você faz com carinho e dedicação real as coisas acontecem. Fico triste de não ter ganhado um título com ele, era meu sonho, mas é um dos maiores ídolos que eu tenho, como pessoa, técnico e jogador, é um cara extremamente incrível e foi uma honra ter trabalhado com ele."

Confira outros trechos da entrevista do UOL com Diego Costa, zagueiro do Krasnodar

'Gosto especial' contra o Corinthians: "Talvez seja o maior clássico que temos hoje no clube, claro que também temos outros grandes adversários se tratando do São Paulo. Claro que eu entrava mais motivado, a vontade de vencer era dobrada, fui feliz por atuar sempre com vitória, nunca perdi um clássico, graças a Deus, e são boas lembranças que eu tenho".