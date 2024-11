'Excesso de cautela' fez Santos perder Sampaoli e sair atrás por Gabigol

Esse "excesso de cautela" mesmo com o Santos encaminhado à Série A fez Jorge Sampaoli escapar e assinar com o Rennes, da França, em um contrato até junho.

O Peixe começou a conversar com Sampaoli e ouviu uma sinalização positiva. O argentino estava animado em comandar o Santos novamente, numa cidade onde foi feliz e a torcida o abraçou em 2019.

Sampaoli, inclusive, imaginava a base do time com Luan Peres, Diego Pituca e Soteldo em 2025, três atletas titulares com ele na outra passagem. A expectativa dele era acertar com o Santos.

O tempo passou, o Peixe não oficializou uma proposta e pintou o convite do Rennes, poucos dias antes do acesso confirmado. Com receio de esperar mais, Sampaoli aceitou e frustrou Marcelo Teixeira. O presidente via o treinador como a melhor opção.

O Santos, agora, avalia se vai ficar com Fabio Carille no ano que vem. A tendência, porém, é que o Peixe procure outro treinador. Nenhuma proposta foi feita. Faltam duas rodadas da Série B, e o objetivo é o título.

Cenário semelhante com Gabigol

O Santos viveu esse impasse também com Gabriel Barbosa, que está em fim de contrato no Flamengo e tem um acerto verbal com o Cruzeiro.