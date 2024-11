Dorival cita erro fatal em empate da seleção, mas se diz feliz pela atuação

Jogo da Venezuela e chances do Brasil. "Um 4-3-3 relativo, muitas vezes Savarino vinha por dentro. Se sente confortável e criou dificuldades. O Brasil teve volume, procurou criar, sempre jogar. É nossa características. Respeitando todas as avaliações, o Brasil merecia sorte maior. Jogo bonito de se ver, franco, aberto, prevalecendo meio-campo das equipes. Que continuemos evoluindo, crescendo, ainda que o empate para nós acabou sendo resultado, e respeito toda avaliação... Brasil mereceu mais".

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

A chance de voltar a vencer é terça-feira (19), contra o Uruguai, na última partida da seleção em 2024. A bola vai rolar em Salvador.

O que mais Dorival disse

Segundo tempo abaixo do esperado

"Jogo exposto, trouxemos o Gerson, que é um meia, para volante, e tivemos boa troca de passes à frente da área adversária. Colocamos atacante a mais para ver se conseguíamos infiltrar por dentro com aproximação, proporcionando talvez situações mais claras. Goleiro adversário teve noite fantástica. Conseguimos criar e nos faltou detalhe principal: a definição. De um modo geral foi um jogo bem disputado, franco, e volto a afirmar que o resultado deixou a desejar pelo volume que colocamos nos 90 minutos. Tivemos erro na virada do tempo que nos custou muito caro. Se administrássemos com mais tempo, talvez encontraríamos soluções".

O que fazer para o Brasil voltar à elite?