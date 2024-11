Corinthians aprende com lição da 1ª janela, e reforços da 2ª se provam

O Corinthians deu um salto no Brasileirão, deixando a 18ª colocação e chegando até o 11° lugar, onde está atualmente. Com 41 pontos, cinco a mais que o Bragantino, primeiro time dentro do Z4, a esperança, agora, é conseguir uma vaga em uma competição continental.

A Libertadores é um sonho possível. O Corinthians está seis pontos atrás do Cruzeiro, atual sétimo colocado, e vive a expectativa do G6 do Brasileirão virar G7, G8 ou até G9.

O time paulista ainda terá a 'ajuda' de contar com confrontos diretos em casa. O Timão enfrentará Cruzeiro (7°), Bahia (8°) e Vasco (9°) na Neo Química Arena e vai visitar Grêmio e Criciúma, fora de casa.