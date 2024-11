Corinthians: CEO sairá se não houver plano para pagar dívidas, diz PVC

Fred Luz, CEO do Corinthians, deve deixar o clube antes do fim de novembro, disse o colunista Paulo Vinicius Coelho no Finanças do Esporte nesta quinta-feira (14).

Segundo PVC, o dirigente não continuará se o plano de recuperação econômica do clube não for aprovado, já que, neste caso, não verá perspectivas de resolução do principal problema do Corinthians.