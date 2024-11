Zagueira do Palmeiras ressalta Abel e Leila em semifinal: 'Fomos incluídas'

Ter a presença dela e do Abel [no jogo] é legal, valoriza o nosso trabalho. Mostra que a gente é o Palmeiras. Que aconteça mais vezes. A gente se sente mais incluída nesse projeto. Todo mundo ganha. É importante. Que possa acontecer em mais momentos.

Pati Maldaner, zagueira do Palmeiras

Dentro de campo, o Palmeiras venceu a Ferroviária por 2 a 1 e garantiu vaga na final. Agora, a equipe encara o Corinthians, que eliminou o São Paulo na outra semifinal.

