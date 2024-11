São Paulo não descarta negociação e vai ouvir proposta do Bahia por Nestor

O Tricolor paulista não fecha a porta para uma possível saída do meia. O São Paulo tem interesse em ouvir a proposta dos baianos pelo jogador.

Nestor também não descarta uma saída para o Bahia neste momento. O meia não vem tendo espaço com Zubeldía e entende que não pode deixar de ouvir propostas do mercado.

Cria de Cotia, o meia tem contrato com o São Paulo até o meio de 2028. Ele viveu altos e baixos no Tricolor, mas foi o autor do gol do título da Copa do Brasil de 2023.