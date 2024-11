Flamengo: Gabigol desiste de ver jogo com torcida e planeja última conversa

A tendência é que mesmo assim ele interaja com a torcida.

O estafe do jogador também conversou com o clube sobre a situação de Gabigol. Há uma expectativa de um encontro presencial para aparar as arestas e definir se ele ainda entrará em campo pelo Fla e se terá uma despedida.

Além desse contra o Atlético, o Flamengo ainda faz dois jogos em casa neste ano. No dia 1º de dezembro, enfrenta o Internacional. Na última rodada, no fim de semana do dia 8, recebe o Vitória.