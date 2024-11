Fortaleza vai brigar com Palmeiras e Botafogo até o fim, diz Marcelo Paz

Paz admitiu que o Fortaleza não terá vida dura na reta final do Brasileirão, mas acredita no tropeço dos rivais na corrida pelo título. Para isso, ele conta com a ajuda de um ídolo do Leão do Pici — Rogério Ceni.

Nossa reta final é bem complicada: a gente pega ainda Flamengo e Inter, que estão brigando na parte de cima. Dos cinco jogos [que faltam], três são fora, só dois em casa, que são justamente contra esses times.

O Palmeiras tem um jogo difícil fora de casa contra o Bahia já na próxima rodada, tomara que Rogério Ceni nos ajude. Estou torcendo muito para ele pontuar em cima do Palmeiras e diminuir essa distância.

O Botafogo vai dividir atenções com a Libertadores, é impossível não dividir. Quando chega na proximidade do jogo decisivo, diminui um pouco o ritmo, eu vivi isso ano passado quando a gente estava na final da Sul-Americana.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza

O Fortaleza está a um ponto do vice-líder Palmeiras e a cinco do líder Botafogo. Confira a tabela do Brasileirão.

