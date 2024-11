Clube será investigado por escalar youtuber em empate pelo Argentino

A mensagem é para os rapazes que estão do outro lado: hoje a televisão mostrou-lhes um atalho que não é isso. Hoje foi uma falta de respeito com o futebol. É uma mensagem errada que damos à sociedade e às crianças, àqueles que se esforçam ao máximo e não conseguem. Braian Romero, jogador do Vélez, à ESPN argentina.

O motivo da contratação do argentino tem ligação com a Speed Unlimited, principal patrocinadora do Riestra. A empresa de bebidas energéticas tem uma parceria com Spreen, que acumula mais de 7 milhões de inscritos em seu YouTube.

Assista ao momento