Neymar hoje é uma miragem, e Santos precisa ser realista, diz PVC

Assista ao vídeo:

0:00 / 0:00

São Paulo enfrenta concorrência por Wendell, do Porto

O São Paulo ainda busca a contratação do lateral esquerdo Wendell, do Porto, e enfrenta concorrência no mercado, acrescentou André Hernan. Cruzeiro e Grêmio estão no páreo.

O Wendell está em fim de contrato com o Porto e xiste uma possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro. Tem muita gente de olho. O Alexandre Mattos já entrou em contato com o staff do Wendell sondando a possibilidade.