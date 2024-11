Diretor paraguaio proíbe uso de camisas de Messi em jogo das Eliminatórias

O diretor de futebol do Paraguai Fernando Villasboa proibiu a entrada de torcedores vestindo a camisa de Lionel Messi no jogo contra a Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece nesta quinta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).

Não se permitirá a entrada no estádio para torcedores que usem camisetas da seleção argentina, do Barcelona ou do Inter Miami, com o nome de Messi. Fernando Villasboa, à Rádio La Red