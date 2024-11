'Vergonha': youtuber deixa jogo com 1 minuto e é criticado em transmissão

O youtuber não tocou na bola durante sua participação no confronto, que acabou em 1 a 1 no Estádio Guillermo Laza.

A transmissão da Tyc Sports criticou o ocorrido e classificou o ato como uma "vergonha". "Este garoto não sabe nem onde parar. Agora, está indo para a barreira, chamado por seus companheiros. [...] É insólito, é uma vergonha. Somos jornalistas e é uma falta de respeito", falou o comentarista no momento da substituição.

O motivo da contratação do argentino tem ligação com a Speed Unlimited, principal patrocinadora do Riestra. A empresa de bebidas energéticas tem uma parceria com Spreen, que acumula mais de 7 milhões de inscritos em seu YouTube.

Assista ao momento