Sentado sozinho e pouca repercussão: os bastidores de Gabigol após o adeus

A festa de Gabigol pelo título da Copa do Brasil não foi como a da maior parte do elenco do Flamengo, informou a setorista do UOL Luiza Sá, na live do clube, nesta segunda (11).

A repórter apontou que, além de ficar sozinho no gramado em determinado momento, Gabigol ficou pouco tempo em campo após o time levantar a taça.