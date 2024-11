Landim termina gestão no Flamengo com 13 títulos em seis anos e 11 técnicos

O único título que o Flamengo não conquistou nos últimos seis anos foi o Mundial de Clubes. O time teve duas oportunidades, mas perdeu na final em 2019 e acabou em terceiro lugar em 2022.

Landim deixa o comando do Flamengo depois de dois mandatos. Ele não pode mais se reeleger. Os sócios decidem o novo presidente no dia 9 de dezembro. Os candidatos são Rodrigo Dunshee, da situação, e Luiz Eduardo Baptista e Maurício Gomes de Mattos, da oposição.

Apesar do período vitorioso, houve momentos de seca. Em 2021 e 2023 o time terminou sem títulos de grande expressão, mesmo que no primeiro ano tenha sido campeão carioca. A atual temporada quase terminou da mesma forma, mas uma mudança de rota na reta final ajudou o Fla a engrenar.

Um dos maiores problemas da gestão no futebol foi a constante troca de treinadores. Nenhum técnico começou e terminou o ano com Landim na presidência. Foram 11 nomes contratados no total.

Seis deles foram demitidos. Abel Braga e Jorge Jesus pediram para sair, Renato Gaúcho e Dorival Jr não renovaram ao final do contrato, Domenec Torrent, Paulo Sousa, Rogério Ceni, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli foram demitidos, assim como Tite.