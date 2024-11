Preparador que deu soco em Pedro volta a trabalhar com Sampaoli na França

Estamos muito felizes com a chegada do Jorge, que é um treinador reconhecido no cenário internacional pelo seu profissionalismo e pelo seu humanismo.

Arnaud Pouille, presidente executivo e diretor geral do Rennes

A confusão no Fla

A agressão de Pablo Fernandez em Pedro se deu depois de um jogo contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, em julho do ano passado.

O preparador se irritou porque entendeu que Pedro não fez o aquecimento de forma adequada.

No dia seguinte, o argentino foi demitido — mas Sampaoli seguiu no cargo até perder a final da Copa do Brasil, em setembro.