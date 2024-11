Palmeiras mira contratação de camisa 8 e monitora jogador do Fortaleza

O Palmeiras entende que precisa contratar um meio-campista que joga como camisa 8 para a próxima temporada e fez consultas por vários nomes da posição nos últimos meses.

O que aconteceu

Abel Ferreira quer um novo camisa 8 no elenco para 2025, e a diretoria palmeirense buscou, e busca, mais informações sobre diversos jogadores da posição. Um deles é o meio-campista Hércules, de 24 anos, do Fortaleza, que faz grande temporada: 42 jogos, 7 gols e 3 assistências.

Hércules não deve deixar o Fortaleza por menos de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões na cotação atual). O Leão do Pici tinha negociações com o Austin FC, da MLS, por esses valores, mas o negócio esfriou nos últimos dias. O interesse do Palmeiras por Hércules foi divulgado inicialmente pelo NP e confirmado pelo UOL.