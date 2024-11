Palmeiras e Puma vão plantar 1914 mudas de árvores; entenda a campanha

O uniforme usado na partida tinha o selo "Amigo da Floresta", que tem como finalidade conferir a participação do clube no projeto de restauração florestal.

Na manga esquerda da camisa do Palmeiras no jogo contra o Grêmio tinha o selo ?Amigo da Floresta? Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Em junho, mês dedicado à conscientização para a proteção ao Meio Ambiente, Palmeiras e a Puma criaram dois uniformes exclusivos em apoio ao Junho Verde, mês dedicado à conscientização para a proteção ao Meio Ambiente. Esse novo ato dá sequência ao projeto do meio do ano.

Palmeiras e PUMA novamente chamam a atenção da sociedade para um tema de extrema urgência. Os acontecimentos dos últimos meses corroboram com o que julgamos ser uma das campanhas mais importantes que já criamos desde o início da nossa parceria. Com o apoio da ONG Iniciativa Verde, mostraremos por meio desta ação que todos os setores da sociedade podem e devem lutar por um futuro mais verde e sustentável. Esse é o nosso foco. Everaldo Coelho, diretor de Marketing do Palmeiras.