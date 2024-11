De multa a interdição: o que pode ocorrer com Arena MRV após caos na final

Ainda teve laser no rosto do goleiro Rossi. O flamenguista foi alvo dos feixes de luz aos 12 e aos 50 minutos da partida.

Depois do apito final, também houve uma tentativa de invasão "ostensiva" de torcedores do time da casa antes do início da premiação. Claus escreveu que a ação foi contida pela segurança privada com posterior auxílio da Polícia Militar, que usou bombas de efeito moral. O Rubro-negro venceu por 1 a 0 e foi coroado pentacampeão da Copa do Brasil.

O Atlético-MG emitiu nota e disse que vai colaborar com as autoridades para identificar os infratores e prestou suporte completo ao fotojornalista.