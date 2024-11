Léo Ortiz agradece a Tite e fica surpreso com seleção: 'Começaram a ligar'

Recém-convocado para a seleção brasileira e campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz contou, após a final contra o Atlético-MG, neste domingo (10), como foi saber da convocação.

Vaga na seleção

Ortiz afirma que estava no ônibus, indo para o aeroporto, quando soube que foi convocado pelo técnico Dorival Júnior. "Começaram a me ligar, mas eu estava com sono, dormindo, e coloquei no silencioso. Até que veio Matheus Gonçalves, bateu nas minhas costas e falou: 'Parabéns'. Falei: 'Parabéns o quê? Não é meu aniversário'. Aí ele falou: 'Você está convocado'. Entendi por que estavam me ligando tanto. Peguei o celular e estava cheio de mensagem e ligação".

Contratado quando Tite era treinador do Flamengo, o zagueiro agradeceu ao técnico. "Ele me deu a oportunidade de fazer meu trabalho, me deu confiança e coragem. Sou muito grato ao Tite, ele que me trouxe. Me deu a oportunidade de jogar de volante e me reinventar nessa posição. Mas o Filipe me colocou como zagueiro e me deu confiança desde a primeira partida dele".