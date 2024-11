Quem é o finlandês que 'esqueceu' Vinicius Jr em lista da Bola de Ouro

O jornalista finlandês Juha Kanerva deixou Vinicius Jr fora do top 10 de sua lista da Bola de Ouro, premiação organizada pela revista France Football que elege o melhor jogador do mundo em uma temporada.

O que aconteceu

Kanerva tem 59 anos e trabalha no jornal finlandês Ilta-Sanomat, um dos mais tradicionais do país. O tabloide foi fundado em 1932.

O jornalista conquistou o prêmio de "livro esportivo do ano" em 2007 e 2012. Ele venceu pela primeira vez com "Caro futebol" (em livre tradução do finlandês) e, cinco anos mais tarde, com "O Nascimento do Esporte".