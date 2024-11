Jogadores da Argentina ficam presos no Rio após voo ser cancelado

O goleiro Emiliano Martínez, os zagueiros Cristian Romero e Lisandro Martínez, o meio-campista Enzo Fernández e o atacante Facundo Buonanotte ficaram presos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após o voo deles para Buenos Aires ser cancelado nesta segunda-feira (11). Eles defenderão a seleção da Argentina na Data Fifa.

O que aconteceu

Os cinco jogadores pousaram no Rio de Janeiro para uma conexão. Todos eles chegaram ao Brasil na manhã desta segunda-feira em um voo que veio de Londres, na Inglaterra, onde jogam atualmente.

O voo BA 249, da British Airlines, foi cancelado. O cancelamento fez os jornada dos jogadores rumo a Buenos Aires completar 30 horas.