Gabigol empolga Diniz, que pediu contratação de atacante ao Cruzeiro

O técnico Fernando Diniz pediu ao Cruzeiro a contratação do atacante Gabigol e está empolgado com o acerto.

O que aconteceu

O nome de Gabigol já era ligado ao Cruzeiro desde o meio do ano, mas Diniz reforçou que o jogador lhe interessava. Será a primeira vez que Diniz irá trabalhar com o atacante.

Gabigol vem para ocupar uma lacuna identificada por Diniz em relação à mentalidade vencedora. O treinador acredita que o elenco tem poucos atletas com grande histórico de títulos, com exceção do goleiro Cássio; agora terá Gabigol.