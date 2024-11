Flamengo chega ao Rio com 'fica, Gabigol' e protesto contra Marcos Braz

O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro no começo da madrugada desta segunda-feira (11), após o título da Copa do Brasil. Torcedores pediram pela permanência de Gabigol e protestaram contra o vice de Futebol Marcos Braz.

O que aconteceu

O Rubro-Negro chegou ao Rio já quase 00h. Gabigol utilizou a camisa do Fla com o número 99 às costas e o dizer "Que Deus perdoe essas pessoas ruins".

Marcos Braz foi um dos últimos da delegação a sair da área de desembarque. Ele foi alvo de protestos de torcedores, que apontaram como culpado pela saída de Gabigol.