Dorival se angústia no fim se semana e 'reza' após perder Militão e Rodrygo

Dorival Júnior e os demais membros da comissão técnica da seleção brasileira viveram um fim de semana de "anti-zica" contra lesões dos convocados.

O que aconteceu

Dorival viu no sábado (9) pela manhã as contusões de Éder Militão e Rodrygo e se assustou. O zagueiro teve lesão ligamentar no joelho esquerdo e vai parar por um bom tempo. O atacante foi diagnosticado com lesão no reto femoral esquerdo e deve ficar fora de combate por pelo menos um mês.

O "anti-zica" foi acionado nos demais jogos nacionais e internacionais. Nenhuma outra lesão ocorreu.