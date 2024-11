Dorival chega a 17 cortados, perde camisa 10 e 'zaga dos sonhos' na seleção

Militão é considerado por Dorival Jr o parceiro ideal para Marquinhos. A dupla de zaga foi titular na Copa América, mas depois disso o treinador não conseguiu mais escalar o atleta; e agora não deve mais fazê-lo por um tempo dada a gravidade da lesão do defensor.

Outra ausência sentida será a de Rodrygo, um dos melhores atletas da Era Dorival. Camisa 10 da seleção na ausência de Neymar, Rodrygo é o artilheiro da seleção no pós-Copa e o mais regular no ataque.

Rodrygo esteve em todas as listas de convocação no pós-Copa e pela primeira vez é cortado. Ao lado dele, Vini Jr. também esteve em todas e foi cortado pela primeira vez na última data Fifa; Ederson completa o trio dos atletas 100% em convocações.

Com as ausências, Gabriel Magalhães deve fazer seu quinto jogo consecutivo como titular ao lado de Marquinhos, enquanto Raphinha deve ganhar sequência no ataque da seleção. Na última data Fifa, Rodrygo atuou na esquerda, posição de Vini Jr, enquanto Raphinha jogou pelo centro e Savinho na direita.

Vale lembrar que Neymar ainda não apareceu em nenhuma das convocações de Dorival Jr. Ele se lesionou há um ano atuando pela seleção contra o Uruguai, mas na época o treinador era Fernando Diniz.

